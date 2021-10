DGAP-News: Zorro Bidco S.à r.l. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Hellman & Friedman zieht mit konkurrierendem Angebot von EQT in Höhe von EUR 470 je Aktie gleich und bleibt der strategischen Partnerschaft mit der zooplus AG verpflichtet



07.10.2021 / 22:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hellman & Friedman zieht mit konkurrierendem Angebot von EQT in Höhe von EUR 470 je Aktie gleich und bleibt der strategischen Partnerschaft mit der zooplus AG verpflichtet

7. Oktober 2021 - London und München - Am 14. September 2021 hat die Zorro Bidco S.à r.l. (die "Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die durch Hellman & Friedman LLC ("Hellman & Friedman") beraten werden, die Angebotsunterlage in Bezug auf ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der zooplus AG veröffentlicht. Das Angebot (das "Angebot") beinhaltet eine Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 460 je Aktie, was einer Prämie von 77% auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Aktie vor der ersten Ankündigung des Angebots am 12. August 2021 entspricht. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der zooplus AG haben das Angebot unterstützt und den Aktionären der zooplus AG gemäß ihrer am 28. September 2021 veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme empfohlen, das Angebot anzunehmen.

Am 6. Oktober 2021 hat die Pet Bidco GmbH, eine Investmentgesellschaft, die indirekt von Investmentfonds gehalten wird, die von verbundenen Unternehmen der EQT AB verwaltet und kontrolliert werden, die Angebotsunterlage für ihr konkurrierendes Übernahmeangebot an alle Aktionäre der zooplus AG mit einer Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 470 je zooplus-Aktie veröffentlicht (das "EQT-Angebot").

Die Annahmefrist des EQT-Angebots läuft am 3. November 2021 ab. Nach anwendbarem Recht wird daher die Annahmefrist des laufenden Angebots nun ebenfalls bis zum 3. November 2021 verlängert.

Nach den Bestimmungen der Investorenvereinbarung, die zwischen der Bieterin und der zooplus AG mit dem Ziel einer langfristigen strategischen Partnerschaft geschlossen wurde, sowie nach den Bestimmungen der Andienungsverpflichtungen (irrevocable tender commitments) (die "Andienungsverpflichtungen"), die die Bieterin mit Aktionären der zooplus AG für ca. 17% des Grundkapitals der zooplus AG abgeschlossen hat, steht der Bieterin das Recht zu, mit jedem Angebot eines konkurrierenden Bieters, insbesondere hinsichtlich der Höhe der angebotenen Gegenleistung, gleichzuziehen.

Die Bieterin hat heute entschieden, die den Aktionären der zooplus AG angebotene Gegenleistung in bar von EUR 460 auf EUR 470 je zooplus-Aktie zu erhöhen und dadurch mit dem EQT-Angebot gleichzuziehen. Die angebotene Gegenleistung entspricht nun einer Prämie von 81% auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der zooplus-Aktie vor der ursprünglichen Ankündigung des Angebots am 12. August 2021.

Als Folge der Erhöhung der Gegenleistung des Angebots bleiben die Andienungsverpflichtungen für die betroffenen Aktionäre, die die entsprechenden Aktien bereits in das Angebot eingeliefert haben (und die nicht berechtigt sind, von ihrer Annahme des Angebots zurückzutreten), verbindlich.

Hellman & Friedman ist weiterhin fest entschlossen, die vereinbarte langfristige strategische Partnerschaft mit der zooplus AG umzusetzen. Hellman & Friedman ist überzeugt, dass diese sowohl für die zooplus AG als auch für alle Stakeholder der zooplus AG erhebliche Vorteile hat.

Die Bieterin wird die entsprechende Änderung ihres Übernahmeangebots und die Bekanntmachung hierzu gemäß den Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes unverzüglich veröffentlichen.

Über Hellman & Friedman

Hellman & Friedman ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen mit einem klar definierten Investitionsansatz, der sich auf groß angelegte Kapitalbeteiligungen an hochwertigen Wachstumsunternehmen konzentriert. H&F strebt Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams an, bei denen seine umfassende Branchenexpertise, seine langfristige Ausrichtung und sein partnerschaftlicher Ansatz den Unternehmen zu Erfolg verhelfen. H&F konzentriert sich auf herausragende Unternehmen in ausgewählten Sektoren wie Software & Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter & Einzelhandel sowie andere Unternehmensdienstleistungen. Das Unternehmen investiert derzeit seinen zehnten Fonds mit einem zugesagten Kapital von über 24 Milliarden US-Dollar und verfügt über 80 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen und zugesagtem Kapital. Erfahren Sie mehr über die Investmentphilosophie von H&F und seinen Ansatz zur Erzielung nachhaltiger Ergebnisse unter www.hf.com.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Regina Frauen Christian Falkowski Tel.: +49 160 8855105 Tel.: +49 171 8679950 E-Mail: regina.frauen@fgh.com E-Mail: christian.falkowski@fgh.com

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der zooplus AG (auch die "Gesellschaft"). Die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots sowie weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage veröffentlicht, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde, sowie in der noch zu veröffentlichenden Änderung des Angebots. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage, die Änderung des Angebots sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten bzw. enthalten werden.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter anwendbarer Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Die Angebotsunterlage und die Änderung des Angebots wurden bzw. werden zudem im Internet unter http://www.hf-offer.de veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des öffentlichen Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die Zorro Bidco S.à r.l. und mit ihr verbundene Unternehmen oder in ihrem oder deren Auftrag handelnde Broker vor, während oder nach der Laufzeit des öffentlichen Übernahmeangebots unmittelbar oder mittelbar Aktien der Gesellschaft, die gegebenenfalls Gegenstand des öffentlichen Übernahmeangebots sind, oder Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind, in anderer Weise als im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots erwerben bzw. entsprechende Erwerbsvereinbarungen abschließen. Solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden allen anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften und, soweit anwendbar, Rule 14e-5 des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten entsprechen. Informationen über solche Erwerbe werden, soweit dies nach anwendbarem Recht erforderlich ist, in Deutschland veröffentlicht. Soweit Informationen über solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen in Deutschland veröffentlicht werden, gelten solche Informationen auch als in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Darüber hinaus können auch die Finanzberater der Zorro Bidco S.à r.l. im gewöhnlichen Geschäftsverlauf mit Wertpapieren der Gesellschaft handeln und diese erwerben bzw. entsprechende Erwerbsvereinbarungen abschließen.

