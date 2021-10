Berlin - Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat sich dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht in den Schulen zumindest bis Ende des Jahres beizubehalten. "Da nun auch die Grippesaison beginnt, müssen wir eine Überlastung von Betten für die Kinderheilkunde vermeiden", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).



"Bei weiter hohen Fallzahlen sowie fehlenden Lolli-Testkonzepten sind Masken oftmals der einzige Schutz in Schulen", argumentierte er. "Voraussichtlich bis Ende des Jahres sollte Vorsicht, Vernunft und Solidarität und daher das Masketragen gelten", so Dahmen. Durch eine wahrscheinlich bald zur Verfügung stehende Impfung für Kinder ab sechs Jahren gebe es jedoch Licht am Ende des Tunnels, fügte der Grünen-Politiker hinzu.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de