KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Österreich:



"Die Vorwürfe gegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wiegen schwer. Juristisch geht es um Untreue, Betrug und Bestechlichkeit. Politisch geht es um die Frage, ob der junge Regierungschef seinen Aufstieg erkauft hat, indem er bei willfährigen Medien eine ihm genehme Berichterstattung in Auftrag gab - mit Steuergeldern, wohlgemerkt. Sollte sich der ungeheuerliche Verdacht erhärten, hat die Wiener Regierungskoalition keine Zukunft: Der grüne Koalitionspartner kann es sich nicht leisten, ein solches Gebaren mitzutragen. Neuwahlen wären die unweigerliche Folge. Das muss nicht bedeuten, dass Kurz' Karriere zu Ende ist. Ohne dieses Zugpferd kann die ÖVP kaum in den Wahlkampf ziehen, einerlei was dem Kanzler vorgeworfen wird. Kurz weiß das. Daher gibt er sich gelassen."/yyzz/DP/he