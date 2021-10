Mit einer ausgewogenen Anlagepolitik mittel- bis langfristig eine positive Wertentwicklung erreichen: So lautet das Ziel, das die Düsseldorfer Vermögensverwaltung Hinkel & Cie mit ihrem Fonds Value Aktiv Plus FV anstrebt. Und das läuft gut: Trotz immer noch bestehender Corona-Pandemie kann der Fonds eine Wertsteigerung von zehn Prozent aufweisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...