Shanghai (ots/PRNewswire) -- Strategische Partnerschaft im Bereich der SIP Endgeräte- Verbesserte Effizienz und Agilität zur Förderung von Unified CommunicationsAlcatel Lucent Enterprises China Co., Ltd ("ALE SIP Devices (http://www.aledevice.com/)"), ein Experte für Audio- und Videotechnologie auf dem globalen Markt für Tischtelefone, vertieft die Zusammenarbeit mit Sipwise (https://www.sipwise.com/company/about-sipwise-as-a-company/), einem Entwickler von Unified Communications-Plattformen für Telekommunikationsbetreiber (Telcos) und Unternehmen. Durch die herausragenden Lösungen von Sipwise im Cloud-PBX Bereich und den branchenführenden SIP-Tischtelefonen von ALE SIP Devices ist diese Zusammenarbeit darauf ausgerichtet, Telekommunikationsunternehmen und Internet Service Provider (ISPs) einfacher zu bedienen und die Vermarktung und die Inbetriebnahmen für Endkunden weiter zu vereinfachen und zu verbessern.Die Partnerschaft, die mit der Integration von Alcatel-Lucent Enterprise Cloud Edition DeskPhones begann, wurde nun auf das gesamte Produktportfolio von ALE SIP Devices in der Sipwise Cloud PBX ausgeweitet. Kunden auf der ganzen Welt können nun von der Partnerschaft profitieren, indem sie mühelos die neuen Alcatel-Lucent Enterprise Halo (https://www.aledevice.com/site/halo_myriad/22)und Myriad (https://www.aledevice.com/site/halo_myriad/23)-Tischtelefone via Autoprovisionierung, bereitstellen, installieren und verwalten können. Die Unternehmenskommunikation wird mit den Tischtelefonen von ALE SIP Devices verbessert, die hervorragende Audioqualität, zuverlässige Qualität und schnellen Service bieten. "Die Partnerschaft ist vielversprechend für eine effiziente Geschäftskommunikation und bietet Telekommunikationsbetreibern und ISPs einen Mehrwert. Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht unser gemeinsames Bestreben, zuverlässige, flexible und modulare Lösungen zu liefern und den Kunden den Einsatz von Telefonie-Kommunikationslösungen zu erleichtern", erklärt Bamin Seinaye, Head of Global Product Team bei ALE SIP Devices.Mit dem gemeinsamen fundierten Fachwissen und der vielseitigen Erfahrung im Bereich der Telekommunikation wollen ALE SIP Devices und Sipwise die Entwicklung von Unified Communications gestalten und fördern. "Wir befinden uns mitten in einem bedeutenden Übergang von Vor-Ort- zu Cloud-Umgebungen. Telekommunikationsanbieter und Geschäftskunden sind auf der Suche nach hochwertigen und benutzerfreundlichen hybriden PBX-Lösungen. Mit dieser strategischen Partnerschaft treffen wir genau die Bedürfnisse der Kunden von heute und morgen." Oliver Schlögl, VP Marketing und Vertrieb, Sipwise.Informationen zu ALE SIP DevicesALE SIP-Geräte werden von ALE China Co. Ltd. entwickelt und hergestellt, einem Experten für Audiotechnologie auf dem weltweiten Markt für Tischtelefone, der unter dem Markennamen ALE SIP Devices auftritt. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Technologien, um eine breite Palette von SIP-basierten Produkten zu entwickeln, die sich kostengünstig, sicher und flexibel in eine Vielzahl von Lösungen mit einfachen Provisionierungs-Tools integrieren lassen.ALE SIP-Geräte bieten globalen Geschäftspartnern und Endbenutzern Produkte mit einfacheren Geschäftsverbindungen, überall, mit erstklassigem Audio, zuverlässiger Hardware und Software, die vor der Markteinführung ausgiebig getestet wurden.Von der innovativen Entwicklung bis hin zur umweltfreundlichen Herstellung verwaltet ALE SIP Devices jedes Bauteil und jedes Produktionsverfahren, um sicherzustellen, dass die Produkte den weltweiten Standards entsprechen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aledevice.comInformationen zu SipwiseSipwise entwickelt und serviciert Open-Source-basierte Kommunikationsplattformen für Telekommunikationsanbieter und Geschäftskunden, die eine zentrale Vermittlungsinfrastruktur zur Verbesserung und zum Ersatz von traditionellen Kommunikationssystemen bereitstellen und über neue Over-the-Top (OTT)-Dienste das Maximum an Effizienz in ihren Geschäftsprozessen anstreben wollen.Sipwise CPBX ist ein perfekt integriertes Ergänzungsmodul zum C5. Sowohl Diensteanbieter als auch Geschäftskunden können mit dieser Produktsymbiose Ihre Geschäftsprozesse auf ein neues Niveau heben. Zu den Merkmalen von CPBX gehören die herausragende Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit. Ein Start mit einigen wenigen Nebenstellen, oder gehosteten Cloud-Telefonanlagen und die Möglichkeit nahtlos auf Hunderte und Tausende von PBX-Telefonsystemen zu skalieren, ermöglichen gut kalkulierbare Preise und Kosten und sorgen für Planungssicherheit.Pressekontakt:Priscilla Tengpriscilla.teng@al-enterprise.comJacqueline Navarrojnavarro@sipwise.com