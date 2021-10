DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Oktober

=== *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q, Wien *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz August Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +15,0 Mrd Euro zuvor: +17,9 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +17,0 Mrd Euro zuvor: +17,6 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex September 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus August 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin 10:30 AT/Österreichisches Institut für Wirtschafts- forschung (Wifo), Konjunkturprognose für 2021 und 2022 *** 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis, Oslo 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +500.000 gg Vm zuvor: +235.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,56% gg Vm 15:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Panel-Teilnahme an der Konferenz "Safe Openness in Global Trade and Finance" organisiert von der Bank of England und dem britischen Finanzministerium - DE/Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, Berlin - CZ/Parlamentswahlen in Tschechien (bis 9.10.) - EU/Ratingüberprüfung für Slowenien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2021 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.