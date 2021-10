Der US-Elektronikkonzern Richardson Electronics Ltd. (ISIN: US7631651079, NYSE: RELL) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von sechs US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Richardson Electronics schüttet die Dividende am 24. November 2021 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 5. November 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 0,24 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...