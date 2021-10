Der Telekommunikationskonzern ATN International Inc. (ISIN: US00215F1075, NASDAQ: ATNI) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar je Anteilsschein an die Aktionäre aus. Record date war der 30. September 2021. Damit schüttet der Konzern aus Beverly, im US-Bundesstaat Massachusetts, auf das Jahr hochgerechnet insgesamt 0,68 US-Dollar an die Aktionäre aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 1,45 ...

