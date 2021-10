Saarn (ots) -Beauty Tag in Saarn, Heiligenhaus, Velbert - Kosmetikstudio Katharina Schmidt steht für Verlässlichkeit und höchste QualitätDas Kosmetikstudio Katharina Schmidt in Essen-Kettwig verspricht unterschiedlichste Dienstleistungen rund um eine exklusive und ganzheitliche Schönheitspflege an. Zusätzlich zu der weitreichenden Hautkompetenz und hochwirksamen Pflegeprodukten hat Inhaberin Katharina Schmidt feminine Beauty-Rituale im Programm. Eingehende Pflege für Body und Gesicht vervollständigen sich hierbei mit Elementen des Beauty Spa, der Wellness und Massage für Frauen. Hierdurch wird ein Schönheitstag im Kosmetikstudio zu einer individuellen Auszeit vom Alltag und steckt voller Harmonie, die innere und äußere Schönheit schafft.Insbesondere für den Fall, dass Sie auf der Recherche nach "Beauty Tag in Saarn, Heiligenhaus, Velbert (https://kosmetik-essen-schmidt.de/)" sind, haben Sie mit der Firma Kosmetikstudio Katharina Schmidt aus Essen Kettwig den perfekten Partner gefunden.Blüht die Seele auf, dann spiegelt sich das in einem Erblühen der Schönheit wieder. Getreu diesem Leitmotiv, dass die Hautoberfläche ein Spiegel der Seele ist, konzipiert Katharina Schmidt Gesichtsbehandlungen, die auf vielerlei Ebenen ansetzen. Zuerst bei der äußeren Pflege und Regeneration. Zum anderen durch das Untersuchen und Aktivieren gewichtiger Energiepunkte, die Potentiale und Stärken bewusst werden lassen. Ansatzpunkt eines jeglichen Facetreatments ist die ausführliche Beratung zusammen mit einer ausführlichen Diagnostik der Haut.Ein exklusives Angebot nennt sich "Beauty by the Doc". In diesem Zusammenhang begleitet Katharina Schmidt Frauen, die eine Schönheitsoperation vor sich haben. Vor der OP bereitet die Expertin die Haut ideal auf den kommenden Eingriff vor. Im Anschluß unterstützt die manuelle Lymphdrainage dabei, dass Schwellungen schneller nachlassen und hiermit die Ausfallzeit nach der OP so niedrig wie möglich ausfällt.Katharina Schmidt bietet darüber hinaus zahllose Beauty Extras an, die von Treatments der Augen und Hände über Massagen bis hin zum Waxing reichen. So setzt sich die Kundin ihren ganz persönlichen Beauty Tag zusammen und arrangiert Anwendungen im Beauty Spa mit Massagen für Frauen. Das Ambiente verspricht eine Atmosphäre, in der man sich geborgen und wohl fühlt.Katharina Schmidt verfolgt in ihrem Kosmetikstudio einen holistischen Ansatz, dem sie seit 25 Jahren treu geblieben ist. Im Anschluß an ihre Ausbildung in der renommierten Kosmetikschule Schrammek in Essen und einem Praktikum in der dermatologischen Praxis Buljanovic Kröpfl arbeitete sie im Breitenbacher Hof in Düsseldorf und als Kosmetikerin in einer Schönheitsfarm im hochalpinen Raum. Schon damals lag ihr Fokus auf dem Zusammenspiel von Schönheit und einem inneren Gleichgewicht. Anmut kommt nicht allein von außen, sondern gleichwohl von innen. Dies beginnt bei einer gesunden Ernährungsweise und geht über Bewegung bis hin zur eigenen Einstellung und dem seelischen Befinden.Schon 2009 fand Schmidt am eigenen Leibe heraus, dass jede Menge teure Produkte aus der Kosmetik mit oft bedenklichen, toxischen Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen belastet sind, welche bei weitem nicht nur der Hautoberfläche schaden, sondern weitere Folgen haben. Das Umdenken lenkte ihr Hauptaugenmerk auf bionome Pflegeprodukte mit langfristiger Verträglichkeit, einem Optimum an Wirkungsgrad und wissenschaftlich fundierten Wirkstoffen. Selbstredend sind die Erzeugnisse frei von konservierenden Stoffen, Erdöl, Duftstoffen und Wirkstoffen tierischen Ursprungs. Dr. Baumann ist eine deutsche Firma die weltweit, die alleinige Pflegeserie fertigt, die zu 100% aus hautidentischen Inhaltsstoffen und Vitaminen besteht.Ihr Ziel ist es, ob bei Linien, Fältchen, Akne oder weiteren Problemstellungen, die Haut in Balance zu bringen. Hautspannung, Durchblutung und Lymphtätigkeit bewirken ein tolles Hautbild und festes Gewebe. Die einzigartige, ganzheitliche Schönheitspflege folgt dem Leitbild "Gut aussehen und sich gut fühlen".Ein Wellness Tag ist ein fantastisches Geschenk für Ihren Partner oder eine besondere Freundin. Die Gutscheine für einen Wellness Tag, Beauty Tag oder Schönheitstag sind sehr beliebt!Folgende Services bietet das Kosmetikstudio Katharina Schmidt: Kosmetische Gesichtsbehandlung, Massage für Frauen, Wellness für Frauen, Waxing, Maniküre und Brauen färben.Vielmehr Infos, auch zum Themenbereich "Beauty Tag in Saarn, Heiligenhaus, Velbert", erlangen Sie auf https://kosmetik-essen-schmidt.de/Pressekontakt:Katharina SchmidtTelefon: +49 2054-946 98 18E-Mail: info@kosmetik-essen-schmidt.deOriginal-Content von: Kosmetik Schmidt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158616/5040913