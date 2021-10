ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Am Markt werde bereits mit einer Erhöhung der Jahresprognosen für das Cloudgeschäft des Softwarekonzerns gerechnet, schrieb Analyst Michael Briest in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Die Frage sei, wie stark und ob das den Investoren dann auch reiche./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 16:26 / GMT



ISIN: DE0007164600

