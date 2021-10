Ziel der ausgeweiteten Kooperation zwischen den beiden Firmen ist die Entwicklung neuer digitaler Services und Geschäftsmodelle, wie ALSO am Freitag mitteilte.Ein Fokus liege dabei auf dem As-a-Service-Geschäft und dem Onlinehandel über den ALSO Cloud Marketplace. Cisco habe für die neue Kategorie "Digital Distribution ...

Den vollständigen Artikel lesen ...