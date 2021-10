Der Gründer des Online-Versandhändlers AMAZON räumte im Sommer diesen Jahres den Sitz des AMAZON-Vorstandsvorsitzenden für seinen Nachfolger Andy Jassy, kehrt der Branche aber nicht völlig den Rücken zu: Zum einen besitzt Bezos noch immer AMAZON-Aktien im Milliardenwert, zum anderen wurde vermeldet, dass der Multi-Milliardär kürzlich an einer Finanzierungsrunde des eineinhalb Jahre alten Startups Ula teilgenommen hat, bei der insgesamt 87 Mio. $ eingenommen wurden. Ula ist eine von mehreren indonesischen E-Commerce-Firmen, welche in der Region stark wachsen. Sie betreibt einen Großhandels-E-Commerce-Marktplatz, um kleine Einzelhändler dabei zu unterstützen, bei ihrer Lieferkette und ihrem Inventar effizienter zu werden, etwa indem sie nur Waren lagern, die sie benötigen. Darüber hinaus stellt sie den Ladenbesitzern bei Bedarf auch Betriebskapital zur Verfügung. Interessant ist, dass dieses Investment nicht vom AMAZON-Konzern getätigt wurde. Tatsächlich ist der Online-Riese in den meisten südostasiatischen Länder nicht oder nur begrenzt präsent. Vielmehr erfolgte die Investition in das Unternehmen mit Hauptsitz in Jakarta über Bezos Expeditions, das Family Office von Jeff Bezos, welches sein privates Großvermögen verwaltet.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de