DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tags des Sports" geschlossen, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ersatzfeiertagstags für den "Tag des koreanischen Alphabets" (9. Oktober). In den USA findet wegen des "Veterans Day" kein Anleihehandel statt.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarktbericht (Payrolls) für September wird wohl eine wichtige Weiche für das weitere Vorgehen der US-Notenbank stellen. Fed-Chef Jerome Powell hat zuletzt gesagt, dass ein "anständiger Jobreport" im September einen Tapering-Start im November unterstützen würde. Im August hatte der Arbeitsmarktbericht schwer enttäuscht, es waren nur 235.000 Stellen entstanden, während Volkswirte 720.000 erwartet hatten. Im September könnte es dagegen zu einer Gegenbewegung kommen, denn Anfang des Monats sind Sonderregeln und Zuschläge beim Arbeitslosengeld ausgelaufen. Etwa sieben Millionen arbeitslose US-Amerikaner verloren ihre gesamte Unterstützung, für weitere drei Millionen fiel der Corona-Zuschlag weg, den es seit 18 Monaten gab. Ökonomen erwarten für September ein Zuwachs von 500.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote soll von 5,2 auf 5,1 Prozent sinken. Das könnte ausreichen, damit die Fed im November ihr Tapering beginnt, aber es gibt keine Garantie. Die HSBC-Ökonomen gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten im September um 525.000 steigen wird, wobei die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor um 425.000 zulegen soll. Die Einstellungen im Freizeit- und Gastgewerbesektor kamen im August zum Stillstand, aber HSBC erwartet im September eine Rückkehr zu einem positiven Beschäftigungswachstum. Die Volkwirte der Deka-Bank sind deutlich weniger zuversichtlich - sie erwarten nur einen Zuwachs von 300.000 Jobs. Der Anstieg der Corona-Infektionen verhindere einen stärkeren Beschäftigungsaufbau, lautet ihre Diagnose.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q, Wien

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 3Q

- Covestro AG, Ergebnis 3Q

- BASF SE, Ergebnis 3Q

- Audi AG, Absatzzahlen 3Q

- Stabilus SA, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

BBVA: 0,08 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz August Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +15,0 Mrd Euro zuvor: +17,9 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +17,0 Mrd Euro zuvor: +17,6 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +500.000 gg Vm zuvor: +235.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,56% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.208,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.391,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 14.859,25 -0,1% Nikkei-225 28.152,96 +1,7% Schanghai-Composite 3.578,26 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 169,49 -14 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.250,86 +1,9% DAX-Future 15.211,00 +1,1% XDAX 15.228,92 +1,1% MDAX 33.506,20 +0,6% TecDAX 3.619,19 +0,4% EuroStoxx50 4.098,34 +2,1% Stoxx50 3.549,60 +1,9% Dow-Jones 34.754,94 +1,0% S&P-500-Index 4.399,76 +0,8% Nasdaq-Comp. 14.654,02 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,63 +2

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zur Handelseröffnung am "Payroll-Tag" knapp behauptet erwartet. Der wichtigste Termin ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für September um 14.30 Uhr MESZ. Dieser dürfte eine wichtige Weiche für das weitere Geldpolitik der US-Notenbank stellen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte zuletzt, dass ein "anständiger Jobreport" im September einen Tapering-Start im November unterstützen würde. Es sei möglich, dass die US-Arbeitsmarktdaten die Investoren überraschen könnten, indem sie niedriger ausfallen als erwartet, heißt es von den CBA-Analysten. "Aber wir denken, dass es eine größere Verfehlung geben müsste, als wir erwarten, um die Fed davon abzuhalten, im November den Tapering-Start anzukündigen". Leicht positiv ist, dass der US-Senat wie erwartet einer Anhebung der Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember zugestimmt und damit die Zahlungsunfähigkeit abgewendet hat. Allerdings erscheint das Thema damit bereits in zwei Monaten wieder auf der Bildfläche. Positiv sind zudem Konjunktur-Daten aus China.

Rückblick: Gestützt wurde die Stimmung von der Entspannung bei den Energiepreisen. Von der Erholung profitierten die zuletzt stark gedrückten Autotitel, deren Branchenindex mit einem Plus von 3,2 Prozent die Gewinnerliste in Europa mit anführte. Der Index der Rohstoff-Aktien im europäischen Stoxx-Universum stieg um 3,0 Prozent. Dagegen zeigte sich der Index der Öl- und Gaswerte wenig verändert.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Star des Tages waren Aareal Bank, die mit Übernahmeinteresse um 24 Prozent auf 29,20 Euro nach oben schossen. Deutsche Post (+1,3 Prozent) will die Prognosen erhöhen. Trotzdem äußerte sich ein Marktteilnehmer skeptisch: "Auch die Deutsche Post wird die höheren Energiepreise bei den Transportkosten zu spüren bekommen", warnte er. BMW zogen um 2,3 Prozent an, obwohl der Konzern im dritten Quartal 12,2 Prozent weniger Autos verkauft hat als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Daimler (+4,1%) hatte für Mercedes-Benz allerdings am Mittwoch von einem noch deutlich stärkeren Absatzeinbruch um 30 Prozent gesprochen. Größter DAX-Gewinner waren Deutsche Bank, die um 4,3 Prozent stiegen. Nicht mithalten konnten die Versorger RWE und Eon, die sich lediglich knapp behaupteten. Positiv nahmen Händler bei Varta (+7,9%) die Aussagen vom Kapitalmarkttag auf. Der Batteriehersteller will sein Know-how von kleinen Batterien auf den Bau von Elektroauto-Batterien übertragen. Für Adler Group ging es nach dem Ausverkauf am Vortag um 15,5 Prozent nach oben. Der Immobilienkonzern hat die Vorwürfe von Viceroy Research zurückgewiesen.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem recht lebhaften Umfeld verloren Adesso rund 4 Prozent. Das Unternehmen will bis zu 309.679 neue Aktien ausgeben und damit das Grundkapital um rund 5 Prozent erhöhen. Varta bauten ihre Gewinne aus dem Handel tagsüber um weitere 2,7 Prozent aus. Der Batteriehersteller will sein Know-how von kleinen Batterien auf den Bau von Elektroauto-Batterien übertragen.

USA - AKTIEN

Fester - Die US-Börsen haben zugelegt, nachdem sich innenpolitisch im Schuldenstreit eine Lösung abzeichnet und außenpolitisch die Beziehungen zu China wieder besser zu werden scheinen. Zudem haben Russland und die USA angesichts der Anspannung und stark gestiegener Preise auf dem Energiemarkt versichert, genug Energie liefern zu können, um negative Folgen für die Konjunktur zu vermeiden. Unter den Einzelwerten an der Börse legten Twitter um 4,4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf des Werbeunternehmens Mopub für 1,05 Milliarden Dollar an Applovin Corp (+10,3%) angekündigt hat. Gut kamen auch Quartalszahlen von Levi Strauss (+8,5%) an. Höhere Jahresziele verhalfen der Aktie des Konsumgüterherstellers Helen of Troy zu einem Plus von gut 5,9 Prozent. Die Entspannung in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen verhalf den in den USA gelisteten China-Aktien zu Gewinnen. So steigerten sich Alibaba um 8,3 Prozent und Didi um 3,3 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,31 1,2 0,30 19,2 5 Jahre 1,02 3,6 0,98 65,8 7 Jahre 1,35 4,1 1,31 70,6 10 Jahre 1,57 4,7 1,52 65,2 30 Jahre 2,12 4,3 2,08 47,6

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen angesichts der steigenden Aktienkurse kräftig nach. Die Zehnjahresrendite stieg um 4,7 Basispunkte auf 1,57 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Juni.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1550 -0,0% 1,1556 1,1565 -5,4% EUR/JPY 129,28 +0,2% 128,98 128,91 +2,5% EUR/CHF 1,0739 +0,1% 1,0768 1,0723 -0,7% EUR/GBP 0,8491 +0,0% 0,8486 0,8488 -4,9% USD/JPY 111,92 +0,3% 111,62 111,46 +8,4% GBP/USD 1,3605 -0,1% 1,3616 1,3626 -0,5% USD/CNH 6,4528 +0,0% 6,4521 6,4515 -0,8% Bitcoin BTC/USD 53.802,50 -0,9% 54.297,76 54.122,01 +85,2%

Der Dollar gab einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne ab, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der USA vorerst abgewendet wurde. Der Dollarindex lag marginal im Minus.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 08, 2021 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.