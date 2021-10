Die Lufthansa zählt seit vielen Monaten zu den a stärksten geshorteten Aktien in Deutschland. Weiterhin setzen viele Hedgefonds darauf, dass der Kranich-Airline die Erholung in einem schwierigen Marktumfeld nicht gelingen wird. In den letzten Wochen wurden die Short-Positionen aber wieder deutlich abgebaut. Denn waren es Ende September noch fast elf Prozent, so liegt die Short-Quote nach Angaben von shortsell.nl nun bei immerhin "nur noch" 8,5 Prozent. Am stärksten auf der Short-Seite eingedeckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...