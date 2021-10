- Die US-Indizes erholten sich gestern weiter von ihrer jüngsten Korrektur. Der S&P 500 legte 0,83% zu, der Nasdaq 100 stieg um 1,05% und der Dow Jones gewann 0,98% - Auch in Asien legten die Aktien zu: Der Nikkei stieg um über 1,5% und der S&P/ASX 200 um fast 0,9%. Der Kospi wurde leicht schwächer gehandelt. Die Aktien in China legten in der ersten Handelssitzung nach den Feiertagen zu - Die risikofreudige Stimmung wird mit positiven Entwicklungen in der US-Politik begründet - Der US-Senat hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...