Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Deutsche Leitindex hat gestern eine klare Reaktion auf den schwachen Mittwoch gezeigt. Der DAX legte vom Start weg kräftig zu und baute am Nachmittag seine Gewinne sogar noch aus. Am Ende lag er bei 15.251 Punkten. Das ist ein Plus von fast 1,9 Prozent. Marktidee: Varta Varta treibt den Einstieg in die Elektromobilität voran. Gestern gab der Batteriehersteller Details zu seinen Plänen bekannt. Die Aktie legte daraufhin 7,5 Prozent zu und war mit Abstand stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht zeichnet sich jetzt eine Bodenbildung ab. Als Bestätigung muss der Kurs aber erst noch über eine wichtige Hürde steigen.