FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des "Tags des Sports" geschlossen, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ersatzfeiertagstags für den "Tag des koreanischen Alphabets" (9. Oktober). In den USA findet wegen des "Veterans Day" kein Anleihehandel statt.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarktbericht für September wird wohl eine wichtige Weiche für das weitere Vorgehen der US-Notenbank stellen. Fed-Chef Jerome Powell hat zuletzt gesagt, dass ein "anständiger Jobreport" im September einen Tapering-Start im November unterstützen würde. Im August hatte der Arbeitsmarktbericht schwer enttäuscht, es waren nur 235.000 Stellen entstanden, während Volkswirte 720.000 erwartet hatten. Im September könnte es dagegen zu einer Gegenbewegung kommen, denn Anfang des Monats sind Sonderregeln und Zuschläge beim Arbeitslosengeld ausgelaufen. Etwa sieben Millionen arbeitslose US-Amerikaner verloren ihre gesamte Unterstützung, für weitere drei Millionen fiel der Corona-Zuschlag weg, den es seit 18 Monaten gab. Ökonomen erwarten für September ein Zuwachs von 500.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote soll von 5,2 auf 5,1 Prozent sinken. Das könnte ausreichen, damit die Fed im November ihr Tapering beginnt, aber es gibt keine Garantie. Die HSBC-Ökonomen gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten im September um 525.000 steigen wird, wobei die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor um 425.000 zulegen soll. Die Einstellungen im Freizeit- und Gastgewerbesektor kamen im August zum Stillstand, aber HSBC erwartet im September eine Rückkehr zu einem positiven Beschäftigungswachstum. Die Volkwirte der Deka-Bank sind deutlich weniger zuversichtlich - sie erwarten nur einen Zuwachs von 300.000 Jobs. Der Anstieg der Corona-Infektionen verhindere einen stärkeren Beschäftigungsaufbau, lautet ihre Diagnose.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +500.000 gg Vm zuvor: +235.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,1% zuvor: 5,2% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,56% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.392,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.866,50 -0,1% Nikkei-225 28.106,82 +1,5% Hang-Seng-Index 24.703,05 +0,0% Kospi 2.955,23 -0,1% Shanghai-Composite 3.585,04 +0,5% S&P/ASX 200 7.320,10 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Erholung an den Börsen in Ostasien und Australien setzt sich am Freitag überwiegend fort. Auch in Schanghai, wo nach der "Goldenen Woche" erstmals in dieser Woche gehandelt wird, geht es nach oben. Hier stützt zudem, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich im September wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen ist. Stützend wirkt sich an den Börsen der Region auch aus, dass der US-Senat einer Anhebung der Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember zugestimmt und damit eine Zahlungsunfähigkeit der USA abgewendet hat. Dazu kommt die Zuversicht auf bessere Handelsbeziehungen, nachdem sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping auf ein virtuelles Treffen verständigt haben. Die wieder gestiegenen US-Anleiherenditen bremsen den Anstieg der Kurse allerdings. Die Blicke sind aber vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Dieser dürfte eine wichtige Weiche für das weitere Vorgehen der US-Notenbank stellen. In Tokio treiben Gewinne bei Automobil- und Technologiewerten. Toyota Motor gewinnen 3,3 Prozent und Panasonic 2,1 Prozent. Weiter vom Handel ausgesetzt sind in Hongkong die Aktien von China Evergrande, Hopson und Fantasia Holding. Derweil geben andere chinesische Immobilienwerte einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Henderson Land verlieren 1,4 Prozent, Country Garden Holdings büßen 2,0 Prozent ein und für China Vanke geht es um 1,2 Prozent abwärts. Die Liquiditätssorgen für die Branche, die zuletzt etwas in den Hintergrund getreten waren, bleiben bestehen, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Kurseinbruch um rund 33 Prozent hat die Aktie von Allogene im nachbörslichen Handel am Donnerstag reagiert, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA die klinische Studie eines Krebsmedikaments des Unternehmens gestoppt hat. Ein einzelner Fall einer "Chromosomenanomalie" bei einem Patienten mit follikularem Lymphom im Stadium 4 habe die FDA dazu veranlasst, die Studie zu unterbrechen, bis weitere Daten vorlägen, teilte Allogene mit. Tesla (-0,5%) zeigten sich unbeeindruckt von der Ankündigung des Unternehmens, seine Zentrale nach Texas zu verlegen. Für die Aktien von Chubb ging es um 3,4 Prozent nach unten. Wie nach dem Ende des nachbörslichen Handels bekannt wurde, übernimmt der US-Versicherer das asiatisch-pazifische Versicherungsgeschäft von Cigna.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.754,94 +1,0% 337,95 +13,6% S&P-500 4.399,76 +0,8% 36,21 +17,1% Nasdaq-Comp. 14.654,02 +1,0% 152,11 +13,7% Nasdaq-100 14.897,13 +0,9% 130,38 +15,6% Do. Mi. Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio 881 Mio Gewinner 2.329 1.502 Verlierer 981 1.758 Unverändert 164 155

Fester - Die US-Börsen haben zugelegt, nachdem sich innenpolitisch im Schuldenstreit eine Lösung abzeichnet und außenpolitisch die Beziehungen zu China wieder besser zu werden scheinen. Zudem haben Russland und die USA angesichts der Anspannung und stark gestiegener Preise auf dem Energiemarkt versichert, genug Energie liefern zu können, um negative Folgen für die Konjunktur zu vermeiden. Unter den Einzelwerten an der Börse legten Twitter um 4,4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf des Werbeunternehmens Mopub für 1,05 Milliarden Dollar an Applovin Corp (+10,3%) angekündigt hat. Gut kamen auch Quartalszahlen von Levi Strauss (+8,5%) an. Höhere Jahresziele verhalfen der Aktie des Konsumgüterherstellers Helen of Troy zu einem Plus von gut 5,9 Prozent. Die Entspannung in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen verhalf den in den USA gelisteten China-Aktien zu Gewinnen. So steigerten sich Alibaba um 8,3 Prozent und Didi um 3,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,31 1,2 0,30 19,2 5 Jahre 1,02 3,6 0,98 65,8 7 Jahre 1,35 4,1 1,31 70,6 10 Jahre 1,57 4,7 1,52 65,2 30 Jahre 2,12 4,3 2,08 47,6

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen angesichts der steigenden Aktienkurse kräftig nach. Die Zehnjahresrendite stieg um 4,7 Basispunkte auf 1,57 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Juni.

DEVISEN

EUR/USD 1,1550 -0,1% 1,1556 1,1567 -5,4% EUR/JPY 129,27 +0,2% 128,98 128,81 +2,5% EUR/GBP 0,8489 +0,0% 0,8486 0,8508 -5,0% GBP/USD 1,3606 -0,1% 1,3616 1,3596 -0,5% USD/JPY 111,91 +0,3% 111,62 111,37 +8,4% USD/KRW 1.194,25 +0,3% 1.191,26 1.191,15 +10,0% USD/CNY 6,4484 +0,0% 6,4467 6,4467 -1,2% USD/CNH 6,4519 -0,0% 6,4521 6,4529 -0,8% USD/HKD 7,7857 +0,0% 7,7852 7,7860 +0,4% AUD/USD 0,7300 -0,2% 0,7314 0,7293 -5,2% NZD/USD 0,6930 -0,0% 0,6932 0,6929 -3,5% Bitcoin BTC/USD 54.086,26 -0,4% 54.297,76 54.547,76 +86,2%

Der Dollar gab einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne ab, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der USA vorerst abgewendet wurde. Der Dollarindex lag marginal im Minus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,49 78,30 +1,5% 1,19 +66,1% Brent/ICE 83,08 81,95 +1,4% 1,13 +63,8%

Die Ölpreise drehten knapp 2 Prozent ins Plus, nachdem berichtet wurde, das US-Energieministerium plane nicht, die strategischen Reserven anzugreifen. Auch der feste Aktienmarkt und die freundlichen Aussichten bei der Schuldenobergrenze sorgten für Aufwind. Zunächst hatten die Preise noch nachgegeben, da der russische Präsident Wladimir Putin am Vortag höhere Gaslieferungen nach Europa in Aussicht gestellt hat.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,66 1.755,75 +0,2% +2,91 -7,3% Silber (Spot) 22,49 22,63 -0,6% -0,13 -14,8% Platin (Spot) 988,50 983,85 +0,5% +4,65 -7,7% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,5% +0,02 +21,1%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

HAUSHALTSPOLITIK USA

