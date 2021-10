The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.10.2021ISIN NameDE000LB01WL9 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB01WK1 LBBW ARRB BOA SZ 15/21DE000LB01ZJ6 LBBW DL IBM BOAP 15/21DE000LB01W49 LBBW LXS BOAP 15/21DE000LB01ZB3 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB01Y39 LBBW VODI BOA SZ P 15/21DE000LB01WD6 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB01Y05 LBBW ARRB BOA SZ 15/21DE000LB01VW8 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB01WB0 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB01Y13 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB01X14 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB01X06 LBBW ARRB BOA SZ 15/21DE000NLB2NH1 NORDLB 2 PH.BD.55/16XS1095588932 RABOBK NEDERLD 14/21 MTNDE000DK0EV23 DEKA IHS SERIE 7516DE000LB01XL7 LBBW LHA BOA 15/21DE000SHFM477 SCHLW-H.SCHATZ.15/21 A1DE000HLB2EP1 LB.HESS.THR.CARRARA01D/16DE000LB01XY0 LBBW DL IBM BOAP 15/21DE000LB01VG1 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB01VF3 LBBW REP BOA SZ P 15/21DE000LB01VE6 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB01VD8 LBBW ARRB BOA SZ 15/21CH0117615374 CIE F.FONCIER 10-21 MTNDE000LB01ZC1 LBBW VODI SZ P 15/21DE000LB01W98 LBBW BOA PF 15/21DE000LB01WM7 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB01Y21 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB01ZA5 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB01VQ0 LBBW BOA PF 15/21DE000LB01WC8 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB01X22 LBBW CEC BOA SZ P 15/21XS1698526263 EUR. BK REC.DEV.17/21 MTNXS1394761073 JAPAN TOBACCO 16/26 MTNDE000LB01XH5 LBBW ARRB BOA 15/21DE000LB01XB8 LBBW BOA PF 15/21DE000LB01XK9 LBBW VODI BOAP 15/21DE000LB010R8 LBBW BOA PF 15/21DE000LB01XJ1 LBBW CEC BOAP 15/21XS0690606172 NED. GASUNIE 11/21 MTNDE000LB01Z95 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB010Q0 LBBW CEC BOAP 15/21