The following instruments on XETRA do have their first trading 08.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.10.2021Aktien1 IT0005450819 Airtime Partecipazioni S.p.A.2 CA89788C1041 Trulieve Cannabis Corp.3 SE0016787071 Truecaller AB4 US0401261047 Argo Blockchain PLC5 CA8119161054 Seabridge Gold Inc.6 NO0010708910 Zalaris ASA7 DE000TUAG1D6 TUI AG BZR8 US53814X1028 LiveOne Inc.Anleihen1 USU3449AAA52 Foot Locker Inc.2 XS2397252102 Heimstaden Bostad Treasury B.V.3 US88339WAA45 The Williams Companies Inc.4 DE000A3E5SG5 Brandenburg, Land5 XS2397082939 Bank Gospodarstwa Krajowego6 DE000DD5AYA0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000DD5AX90 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 XS2397239000 Heimstaden Bostad Treasury B.V.9 XS2397683694 Nederlandse Waterschapsbank N.V.10 GB00BMY7CC65 P1 Finance PLC11 CH1131931292 Swissgrid AG12 XS2392976176 The Export-Import Bank of Korea13 US04686E3L49 Athene Global Funding14 XS2397077426 Commonwealth Bank of Australia15 US302635AJ69 FS KKR Capital Corp.16 US302635AK33 FS KKR Capital Corp.17 XS2397252011 Heimstaden Bostad Treasury B.V.18 US606822BZ65 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.19 US606822CA06 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.20 US63859VBH33 Nationwide Building Society21 US68323AFJ88 Ontario, Provinz22 XS2397251807 Heimstaden Bostad Treasury B.V.23 US606822CB88 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.24 SK4000019857 Slowakische Republik25 US045167FG35 Asian Development Bank (ADB)26 DE000HLB28H1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB27C4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale