Der Freitag steht an den internationalen Börsen im Zeichen des großen US-Arbeitsmarktsmarktberichts, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Der DAX dürfte sich vor der Bekanntgabe eher ruhig verhalten und wird aktuell bei 15230 Zählern nahezu unverändert zum Vortag taxiert. Im Wochenverlauf bringt es der deutsche Leitindex bislang auf ein Plus von 0,6 Prozent - ein beachtlicher Wert, wenn man berücksichtigt, dass der DAX zwischenzeitlich unter die 200-Tage-Linie gerutscht war. An der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...