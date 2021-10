DJ XOLARIS Come Together am 12. Oktober 2021 - Real Estate meets Finance

Vaduz/München (pts005/08.10.2021/08:00) - Im Rahmen der EXPO REAL veranstalten wir am 12.10. ein Come Together ab 18 Uhr zentral in München. Unser Networking-Event richtet sich an ein Fachpublikum aus der Immobilien- sowie Finanzbranche und dient als Plattform für einen entspannten Dialog und gegenseitigem Kennenlernen. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch die XOLARIS Gruppe und ihre Dienstleistungen im Bereich Immobilienfonds und Real Assets in einem entspannten Ambiente unverbindlich näher kennenlernen.

Die XOLARIS Gruppe wird ihre Ausrichtung als internationaler Service-AIFM für Real Assets weiter ausbauen. Mit den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Hongkong und Singapur sind wir bereits heute in der Lage unseren Kunden individuelle Strukturierungslösungen anbieten zu können. Getreu unserem Motto "Investment Quality - Made with Passion" nehmen wir uns die Zeit die Bedürfnisse unseren Kunden zu verstehen und diese in individuellen Strukturierungslösungen umzusetzen.

Mit unserer Tochtergesellschaft SUNRISE Capital GmbH betreuen wir Fondsinitiatoren, Vertriebspartner und Investoren. Als Vertriebseinheit innerhalb der XOLARIS Gruppe ist sie Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Marketing und Vertrieb von Fonds, welche über die XOLARIS Gruppe aufgelegt werden.

