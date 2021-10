Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz führt ein WWF Corporate Volunteering-Einsatz im Hudelmoos (TG) durch. Dabei wird die seltene Tier- und Pflanzenwelt im Thurgauer Naherholungsgebiet geschützt und gefördert. Neben freiwilligen Mitarbeitenden von Lidl Schweiz packen auch Mitglieder der Geschäftsleitung an, darunter CEO Torsten Friedrich.Im Rahmen seiner langjährigen Partnerschaft mit dem WWF Schweiz führt Lidl Schweiz einen Umwelteinsatz, ein sogenanntes Corporate Volunteering für Natur und Landschaft durch. Mit dabei sind Mitglieder der Geschäftsleitung von Lidl Schweiz, darunter CEO Torsten Friedrich.Das Naturschutzgebiet Hudelmoos liegt zwischen Amriswil und Bischofszell. Das Naherholungsgebiet beherbergt eine reichhaltige und auch recht seltene Tier- und Pflanzenwelt. So finden Libellen, Schmetterlinge aber auch zahlreiche Moose und Pilze hier eine Heimat. Doch wie viele weitere Moore war auch das Hudelmoos ein Opfer der Torfstecherei. Als Folge sind heute nur noch Reste des Hochmoores vorhanden. Bei diesem Einsatz fördert Lidl Schweiz durch Schlagräumung, Eindämmung der Verbuschung und das Öffnen von Wasserflächen das Hochmoor. Es werden wertvolle Gebiete und Korridore für Amphibien wie Kamm-, Teich-, Bergmolche und Laubfrösche geschaffen, aber auch für Insekten wie Libellen und Schmetterlinge.CEO Torsten Friedrich hat sich gefreut, selbst anzupacken: "Es ist mir ein besonders Anliegen, dass wir unsere Verantwortung in der Gesellschaft gemeinsam wahrnehmen. Dazu gehören nicht nur ein nachhaltiges Sortiment und ehrgeizige Umweltziele, sondern auch Einsätze zugunsten der Natur - wie heute im Thurgauer Hudelmoos."Der WWF Schweiz freut sich über den Einsatz von Lidl Schweiz. Dazu Thomas Vellacott, CEO vom WWF Schweiz: "Die Umwelt schützen heisst, sich konkret für sie einzusetzen. Es freut uns daher sehr, dass die Geschäftsleitung von Lidl Schweiz mit gutem Beispiel vorangeht und seine Mitarbeitenden für Umwelteinsätze motiviert."Pressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100879001