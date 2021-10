Nach den Schwierigkeiten um die Immobilienkonzerne in China war es gestern eine wahre Wohltat, die Kursverläufe von Alibaba, Tencent & Co. zu beobachten. Denn die China-Giganten schossen regelrecht nach oben. An der Wall Street verbuchte Alibaba schlussendlich ein Plus von mehr als acht Prozent und bei Tencent waren es immerhin 3,5 Prozent. Doch woher kommt der Optimismus auf einmal?

Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...