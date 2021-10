Die Kasse klingelt weiter bei BP. Denn die Öl- und Gaspreise haben sich in den vergangenen Monaten kräftig erhöht. Und der aktuelle Kursverlauf von WTI, Brent & Co dürfte in der Zentrale des britischen Energieriesen weiterhin für Freude sorgen. Denn die Rallye geht dort weiter. So haben die Ölpreise auch am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt.Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen ist es nicht mehr weit. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...