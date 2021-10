Der Immobilienriese Vonovia steht vor dem Einstieg beim in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen Adler Group. Vonovia habe das Recht, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben, teilte der größte Aktionär Aggregate Holdings am späten Donnerstagabend mit. Die Nachricht überrascht und könnte manchem Shortseller möglicherweise zum Verhängnis werden.Wie Vonovia am Donnerstag berichtet hatte, kommt man bei der Übernahme der Deutsche Wohnen sehr gut voran. Mehr als 60 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...