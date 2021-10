Viele Autohersteller, wie BMW (WKN: 519000) und Daimler (WKN: 710000), leiden derzeit unter dem Halbleitermangel. Kurzfristig sehen viele Unternehmen noch keine Entspannung. Erst 2023 rechnen Brancheninsider mit einer Lagebesserung, denn der Aufbau neuer Kapazitäten nimmt meist Jahre in Anspruch. BMW-Absatz sinkt Die Folgen sind eine verminderte Produktion und sinkende Verkaufszahlen. So setzte BMW im dritten Quartal 12,2 % weniger Wagen ab. Lediglich bei den Elektroautos und in der Rolls-Royce-Sparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...