DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp im Minus. Die Umsätze kommen im Vergleich zu den vergangenen Tagen leicht zurück. Termin des Tages sind die Payrolls in den USA um 14.30 Uhr. Die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt sowie die Interpretation der Daten dürften den Impuls für den Handel am Nachmittag liefern. Charttechnisch handelt der Kontrakt aktuell nahe dem kurzfristigen steilen Abwärtstrend bei 15.200 Punkten, darunter verläuft bei 15.029 Punkten die 200-Tagelinie, die zuletzt mehrmals eine gute Auffangzone geliefert hatte.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8.26 Uhr 3 auf 15.208 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.253 und das Tagestief bei 15.191 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.105 Kontrakte.

October 08, 2021 02:33 ET (06:33 GMT)

