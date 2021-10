Unterföhring (ots) -8. Oktober 2021. Fantastischer Auftakt: Zum 20-jährigen Jubiläum der "Harry Potter"-Filme zeigt SAT.1 die komplette Reihe des jungen Zauberschülers. Am Donnerstagabend überzeugte der erste Teil "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit schönen 13,1 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.; 20:15 Uhr) die Zuschauer:innen. Die SAT.1-Doku "Exklusive Einblicke: 20 Jahre Harry Potter" begeisterte im Anschluss um 23:30 Uhr mit starken 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Nächsten Donnerstag zeigt SAT.1 den zweiten Teil "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" um 20:15 Uhr und die Doku "Exklusive Einblicke: Die Magie von Harry Potter" um 23:35 Uhr.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 08.10.2021 (vorläufig gewichtet: 07.10.2021)Pressekontakt:Nadja SchlüterCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7281email: nadja.schlueter@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5041017