Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Daimler. Die Aktie ist mit deutlichen Zugewinnen in den Freitag gestartet und nun über 80 Euro gestiegen. Hier befindet sich ein massiver Widerstand. Welches Kursziel die Daimler-Aktie nun in Angriff nehmen könnte, erfahren Sie hier... Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.