Die aktuell längste Serie: McDonalds mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.99%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Donnerstag Aareal Bank mit 23,73% auf 29,20 (946% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 21,46% - es war der 1. Tagessieg 2021, Rang 66 im BSN Watchlist) vor Baumot Group mit 22,50% auf 0,01 (6% Vol.; 1W -47,37%) und Stratasys mit 8,11% auf 21,32 (54% Vol.; 1W 14,59%). Die Tagesverlierer: Teamviewer mit -7,03% auf 16,60 (401% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -34,62%), Manchester United mit -4,12% auf 14,90 (6% Vol.; 1W -12,76%), Biofrontera mit -4,08% auf 2,35 (21% Vol.; 1W -0,42%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (12047,85 Mio.), Nvidia ...

