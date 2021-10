Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie befürchtet blieb es gestern primärseitig ruhig und auch heute ist wohl damit zu rechnen, dass es keine Aktivitäten geben wird, so die Analysten der Helaba.In der nächsten Woche könnte NGEU das Geschäft beleben, möglicherweise im ESG-Segment. Die EU habe die RfPs ja bereits letzte Woche verschickt und so sei es nur eine Frage der Zeit, bis konkrete Mandate dafür vorlägen. In der Pipeline würden sich des Weiteren nur noch französische Regionen finden, die aber noch keine konkreten Emissionspläne vorweisen würden. ...

