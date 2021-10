Linz (www.anleihencheck.de) - Einigermaßen überraschend hat die polnische Nationalbank (NBP) am Mittwoch ihren Leitzins von 0,10% um 40 Basispunkte auf 0,50% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser Zinsschritt sei der erste seit 2012 gewesen und habe sofort einen regelrechten Höhenflug des Zloty ausgelöst. EUR/PLN (Polnischer Zloty) sei von 4,6315 auf 4,5329 gegangen! Ob dieser Höhenflug anhalte, werde von den Aussagen der polnischen Notenbanker über das künftig geplante Vorgehen abhängen. ...

