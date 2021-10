Tesla wird seinen Firmensitz von Palo Alto im Silicon Valley nach Austin in Texas verlegen. Das gab Elon Musk bei der Hauptversammlung von Tesla bekannt, die bereits in Texas stattfand. Der Umzug der Firmenzentrale nach Texas hat bekanntlich eine Vorgeschichte: Bereits 2020 hatte Elon Musk als Reaktion auf die behördlichen Schließung des Werks in Kalifornien im Zuge der Pandemie damit gedroht, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...