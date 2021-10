DJ MÄRKTE EUROPA/Zurückhaltung vor richtungsweisenden US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind mit leichten Abgaben in den "Payroll-Tag" gestartet. Der DAX notiert im frühen Handel am Freitag 0,4 Prozent tiefer bei 15.192 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert ebenfalls 0,4 Prozent auf 4.080 Punkte. Der Termin des Tages ist die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für September um 14.30 Uhr MESZ. Dieser dürfte eine wichtige Weiche für das weitere Geldpolitik der US-Notenbank stellen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte zuletzt, dass ein "anständiger Jobreport" im September einen Tapering-Start im November unterstützen würde. Ökonomen erwarten für September ein Zuwachs von 500.000 Stellen, nachdem der Job-Report im August mit einem Plus von lediglich 235.000 Stellen enttäuscht hatte.

Es sei möglich, dass die US-Arbeitsmarktdaten die Investoren überraschen könnten, indem sie niedriger ausfallen als erwartet, heißt es von den CBA-Analysten. "Aber wir denken, dass es eine größere Verfehlung geben müsste, als wir erwarten, um die Fed davon abzuhalten, im November den Tapering-Start anzukündigen".

Leicht positiv ist, dass der US-Senat wie erwartet einer Anhebung der Schuldenobergrenze bis Anfang Dezember zugestimmt und damit die Zahlungsunfähigkeit abgewendet hat. Allerdings erscheint das Thema damit bereits in zwei Monaten wieder auf der Agenda. Als unterstützend werden zudem Daten aus China gewertet, wo der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich im September wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen ist.

Vonovia sichert sich Einstieg - Adler Group fest

Die Aktien der Adler Group legen um 10,8 Prozent zu. Hintergrund ist die Nachricht, dass sich mit Vonovia der größte Player am deutschen Immobilienmarkt eine Kaufoption über 13,3 Prozent der Adler-Anteile von Aggregate Holdings gesichert hat. Der Call-Preis soll nach Aussage aus dem Handel bei 14 Euro liegen. Die Options-Bedingungen im Hinblick auf die Vorwürfe des Shortsellers Viceroy sind nicht bekannt, gibt ein Marktteilnehmer zu bedenken. Die Adler-Aktie hatte bei einem guten Volumen am Vortag bereits gedreht, nachdem es in der Leihe zeitweise keine Stücke mehr gegeben habe. Die Vonovia-Aktie handelt 0,1 Prozent im Plus.

Die Aktie von Adesso fällt um 3,1 Prozent auf 163,20 Euro und notiert damit deutlich über dem Platzierungspreis von 160 Euro. Kurzfristig belastete die Kapitalerhöhung, die mit 309.679 neuen Aktien oder rund 5 Prozent des Grundkapitals nach Aussage eines Händlers "überschaubar" ausfällt. Adesso sichere sich so die finanzielle Option, durch Zukäufe zu wachsen. Jüngst hieß es bei Warburg, dass Übernahmen ein integraler Bestandteil des Geschäfts seien, um die regionale Expansion sowie den Zugang zu neuen Technologien zu sichern.

Für die Aktie von Daimler geht es um 2,9 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der UBS die Aktie auf Buy mit einem Kursziel von 100 Euro hochgenommen haben sollen. Die Aktie von Tui wird zum Wochenausklang ex Bezugsrecht gehandelt.

Für die Titel von Knaus Tabbert geht es um 1,4 Prozent aufwärts. Positiv für das Sentiment werden die Aussagen des Wettbewerbers Hymer Group gewertet. Er vermeldete für 2020/21 ein Rekordjahr mit einem Umsatzplus von 23 Prozent.

