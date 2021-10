... getrieben, sich um vermeintliche Kaufinteressenten zu kümmern. Für den kalifornischen Feedback-Spezialisten wird immerhin ein Börsenwert um 3 Mrd. $ angezeigt. Die wohl bekannteste Aktivität ist SurveyMonkey.



Für etwas Unruhe bei MOMENTIVE sorgt zurzeit der Investor Legion Partner Asset Management aus Los Angeles. Immerhin mit 1 % an MOMENTIVE beteiligt, weist Legion mehr oder weniger dezent auf vermeintliches Kaufinteresse hin: Adressen der Private-Equity-Szene und auch strategisch interessierte Großkonzerne seien bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen. 40 $ je Aktie sind vorstellbar, lässt Legion durchblicken.



Ob man mit indiskretem Vorgehen einen Sitz im Board ergattern kann, sei dahingestellt. Für einen Kursanstieg der MOMENTIVE-Aktie um 12 % im inoffiziellen Handel hat es schon mal gereicht. Bestätigen sich die 24,25 $ in der offiziellen Sitzung, kommt auch das bisherige Jahreshoch 27,88 $ vom Februar in Reichweite.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



