Montag, 11.10.2021- (Nr. N 059) Autoreifen: Produktion, Umsätze, Außenhandel, Rohstoffe und Preise, Jahre 2020/21Dienstag, 12.10.2021- (Nr. 479) Großhandelspreise, September 2021- (Nr. 480) Insolvenzen, Juli 2021 + Trendindikator September 2021- (Nr. 481) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), September 2021 (im Laufe des Tages)- (Nr. 41) Zahl der Woche: Linienfernverkehr mit Bussen, Jahr 2020Mittwoch, 13.10.2021- (Nr. 482) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2021- (Nr. N 060) Heizenergieträger in Neubauten und Energiepreise, Jahre 2015-2021Donnerstag, 14.10.2021- (Nr. 483) Kosten für Kinderbetreuung, Jahr 2017- (Nr. 484) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2021- (Nr. 485) Entwicklung der Bevölkerung in Großstädten, Jahre 2019/2020Freitag, 15.10.2021- (Nr. 486) Baugenehmigungen, August 2021- (Nr. 487) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), August 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html