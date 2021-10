Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX stabil ++ Deutsche Post lässt die Muskeln spielen ++ Umweltbank sorgt vor ++ Samsung profitiert vom Halbleitergeschäft.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre am Vortag begonnene Erholung mit Schwung fortgesetzt. Die vorläufige Einigung zwischen Demokraten und Republikanern beim Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze schob die Kurse weiter an. Außerdem fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich. Der Dow Jones legte um 0,98 % auf 34.754 Punkte zu. Auch der S&P 500 (+0,83 % auf 4.399 Punkte) und der Nasdaq 100 (+0,88 % auf 14.897 Punkte) schlossen deutlich fester.

Heute wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den September veröffentlicht, der auch an deutschen Börsen im Fokus stehen dürfte. Im August hat der deutsche Export unterdessen an Dynamik verloren. Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte, sanken die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um 1,2 %. Als Grund wurden Lieferengpässe und Materialmangel auf Unternehmensseite angeführt. Der Dax konnte die guten Vorgaben aus den USA heute nicht übernehmen und eröffnete hauchdünn im Minus (-0,05 % bei 15.250 Punkten).

Gute Nachrichten gab es von der Deutschen Post.

