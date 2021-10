Arbeiten Teams engagiert an einer Aufgabe, erreichen sie einen befriedigenden und effizienten Zustand - den Team-Flow. Der unterscheidet sich erheblich vom persönlichen Flow. Wenn sich eine Person komplett auf eine Tätigkeit konzentriert und die Zeit dabei wie im Flug zu vergehen scheint, ist sie in einem Flow-Zustand. Die Aufgabe geht mühelos von der Hand und das Abarbeiten wird als enorm befriedigend wahrgenommen. Ganz besonders wird dieses Erlebnis empfunden, wenn dieser Zustand in Teams auftritt - etwa bei Sportlern, Musikern, Gamern oder professionellen ...

