Die Aktie von Daimler (DAI.DE) steigt am Freitag um 2,75% auf 80,57 Euro und bricht über die Hochs bei 80,14 Euro aus, die im Juni ausgebildet wurden. Durch den Anstieg wird der langfristige Aufwärtstrend bestätigt - der Kurs notiert auf dem höchsten Stand seit Anfang Dezember 2015. Damit der Ausbruch nachhaltig ist, müsste die Aktie drei Handelstage über 80,14 Euro schließen. Sollte die Aktie frühzeitig nachgeben, könnte das offene Gap geschlossen werden. Am Ausbruchsniveau bei 77,27 Euro und am ...

