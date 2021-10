Bonn/Berlin (ots) -Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor erklärte im phoenix-Interview, dass die Christdemokraten sich bei einer Neuaufstellung der Parteispitze an den Wünschen der Basis orientieren sollten. "Wir müssen schauen, dass wir eine breite Legitimationsbasis bekommen, denn nach all den Entscheidungen der letzten Jahre um den Parteivorsitz, um die Kanzlerkandidatur gibt es an der Parteibasis die berechtigte Erwartung: Hört bitte auch auf unsere Wünsche." Inhaltlich sieht Amthor bei der CDU hingegen keine Schwächen. "Ich trete der Erzählung entgegen, dass die CDU mit zu großen inhaltlichen Leerstellen zu kämpfen hätte", so der konservative Politiker. "Wir brauchen den Wunsch und die Haltung zu einer unterscheidbaren und begeisterungsfähigen Politik, in der wir Unterschiede in den Inhalten noch mehr aufzeigen."Mit Blick auf eine mögliche, erneute Kandidatur von Friedrich Merz für den Parteivorsitz erklärte Amthor: "Wir sollten zur richtigen Einordnung betonen, dass Friedrich Merz nicht der Störenfried ist und es auch in den vergangenen Monaten nie war. Ganz im Gegenteil: Er hat wie kaum ein anderer auch nach seiner Niederlage um den Parteivorsitz fest an der Seite von Armin Laschet gekämpft und auch jetzt kann ich da keinerlei obstruktives Verhalten erkennen."Nach den historischen Verlusten der Union bei der letzten Bundestagswahl sei es nun nötig "in alle Richtungen eine Breiten- und Tiefendebatte zu führen, um bei zukünftigen Wahlen, Wähler von der SPD, von den Grünen aber eben auch von der AfD zurückzugewinnen", so Amthor.Das ganze Gespräch ist zu finden unter https://youtu.be/QAkM60Y2YPIPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5041158