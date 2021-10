FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4250 (5000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 250 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 240 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 125 (135) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 660 (775) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 675 (885) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTORIAN PLUMBING TARGET TO 240 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 500 (450) P - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 39 (30) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 4250 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 685 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2500 (2390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 800 (775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 60 (40) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 305 (330) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 350 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES KAPE TECHNOLOGIES WITH 'HOLD' - TARGET 380 PENCE - BERENBERG RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOTEL CHOCOLAT PRICE TARGET TO 430 (390) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PENNON GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 1180 (1160) PENCE - JEFFERIES RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2370 (1770) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMACEUTICA TARGET TO 4600 (4400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1105 (1090) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 30 (24) PENCE - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 500 (473) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 305 (273) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1190 (1140) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 290 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2810 (2250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 70 (50) PENCE - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1170 (1070) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 83 (70) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 720 (660) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES MARKS & SPENCER TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 190 (150) PENCE



