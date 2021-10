Neustift im Stubaital (ots) -40 Zentimeter Neuschneezuwachs der letzten Tage machen Start des Winterbetriebs möglichDie Wintersaison am Stubaier Gletscher ist mit 8. Oktober eröffnet. Den Wintersportlern stehen vier Liftanlagen zur Verfügung. Auf zwei bestens präparierten Pisten und mit einem Neuschneezuwachs von 40 cm der letzten Tage steht dem Skivergnügen nichts mehr im Weg.Die Anlagen am Stubaier Gletscher erstrecken sich bis auf 3.210 Meter Seehöhe. Seit Freitag, 8. Oktober 2021 haben die ersten davon geöffnet - und die Wintersaison 2021/22 im Stubai ist damit eingeläutet. Nach den ersten Schwüngen können sich Gäste im Bergrestaurant Gamsgarten auf 2.620 Metern Seehöhe stärken. Im Herbst stehen sportliche Highlights wie beispielsweise der fünfte F.I.S. Freeski Weltcup im erweiterten "Snowpark Stubai Zoo" auf dem Plan.Mit Sicherheit in die neue SaisonSchon im Jahr zuvor blieben die Anlagen trotz Reisebeschränkungen für Gäste beinahe während der gesamten Wintersaison für Einheimische geöffnet. Die gesammelten Erfahrungen will man am Stubaier Gletscher nun in diesen Winter mitnehmen. In Gondelbahnen, abdeckbaren Sesselliften und geschlossenen Wartebereichen gilt FFP2-Maskenpflicht. Für den Besuch der Gastronomiebetriebe ist ein 3-G-Nachweis zu erbringen. Was aktuell noch nicht gilt, ist die angekündigte 3-G-Regel für Seilbahnen. "Die von der Österreichischen Bundesregierung angekündigte Verordnung für den Wintersport ist noch ausständig. Sobald sie in Kraft tritt, werden wir diese selbstverständlich konsequent umsetzen. Ein sicheres Miteinander hat für uns am Stubaier Gletscher oberste Priorität", so Stefan Gietl, Betriebsleiter am Stubaier Gletscher.Volles Programm für alleDer Vollbetrieb am Stubaier Gletscher ist je nach Wetter- und Schneelage im Regelfall ab Anfang Dezember gewährleistet. Dann erweitert sich das Angebot des Skigebiets auf insgesamt 35 Abfahrten mit 65 Pistenkilometern. Hinzu kommen weitläufige Off-Piste-Routen mit natürlichem Pulverschnee für alle Freerider. Kinder & Familien kommen ebenfalls nicht zu kurz: Unter dem Motto "BIG Family" findet man für alle Altersklassen beste Voraussetzungen, um Wintersport am Stubaier Gletscher zu genießen. Und nachdem man sich beim Sport ausgepowert hat, kann man sich in den zahlreichen Bergrestaurants kulinarisch verwöhnen lassen. Weiters steht mit dem "SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck" erstmals ein Angebot zur Verfügung, das Sport und Kultur verbindet. Mehr unter www.newsroom.pr (https://www.ots.at/redirect/newsroom17)Redaktioneller Hinweis: Ab heute Freitag (8.10.) stehen tagesaktuelle Video-Schnittbilder sowie aktuellePressefotos vom Winterstart am Stubaier Gletscher zur Verfügung, welche TV-, Print- und Online-Medien honorarfrei zur Verfügung gestellt werden. Anfragen hierzu richten Sie bitte an ProMedia: philipp.jochum@pro.mediPressekontakt:Stubaier GletscherMag. Catherine PropstBrixnerstraße 3, A-6020 Innsbruckt: +43 512 59500c.propst@wintersport-tirol.atwww.stubaier-gletscher.comOriginal-Content von: Stubaier Gletscher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158997/5041312