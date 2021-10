Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Über viele Jahre hinweg spielte die Entwicklung der Verbraucherpreise kaum eine Rolle in unserem täglichen Leben, so die Analysten der DekaBank.Inflation sei kein Thema gewesen. Dies habe sich zuletzt geändert. Tanken und Heizen seien spürbar teurer geworden, beim Einkauf im Supermarkt würden höhere Beträge fällig, die Bahn passe die Ticketpreise nach oben an - kurzum, in der Öffentlichkeit und in der Politik werde zunehmend mit Sorgenfalten auf die Preisentwicklung geschaut. Die Analysten der DekaBank stellen sich die Frage, ob wir vor einem beängstigenden Anspringen der Inflation stünden und ob wir für den Rest der Zwanzigerjahre mit schmerzhaften Kaufkraftverlusten rechnen müssten. ...

