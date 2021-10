SK IE Technology (SKIET) hat in Polen seine erste von insgesamt vier geplanten Produktionsstätten für Separatoren zum Einsatz in E-Auto-Batterien offiziell eröffnet. Die Tochterfirma des südkoreanischen Batteriezellenherstellers SK Innovation will dort noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen. Das erste Separatoren-Werk in Polen soll auf eine Jahreskapazität von 340 Millionen Quadratmetern Separator-Folie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...