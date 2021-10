Mainz (ots) -Der Mord an einem Engelseminar-Teilnehmer entwickelt sich zu einem persönlichen Fall für Kriminalkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix). "Nord Nord Mord - Sievers und der schwarze Engel" läuft am Montag, 18. Oktober 2021, 20.15 Uhr, als Fernsehfilm der Woche im ZDF und ist bereits ab Montag, 11. Oktober 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Ein Teilnehmer eines Engelseminars wird erschlagen in seinem Sylter Hotelzimmer aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf die Kursteilnehmerin Hanne Wegener (Jule Ronstedt), die seit der Tat unauffindbar ist. Carl Sievers vertraut sich seiner Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler) und dem Kollegen Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) an. Er gibt zu, vor einigen Jahren in Kiel von Hanne Wegener gestalkt und in eine Falle gelockt worden zu sein, was zu seiner Versetzung nach Sylt geführt hat.Hinnerk Feldmann meldet sich daraufhin beim Engelseminar an und ermittelt undercover. So gerät Susanne Klausmann (Natalia Rudziewicz), die ein Verhältnis mit dem Mordopfer hatte, ins Visier der Ermittlungen. Und auch ihr Ehemann Thomas (Stephan Grossmann) steht ganz oben auf der Liste der Tatverdächtigen. Ina Behrendsen verfolgt unterdessen eine weitere Spur: Steckt Gabriel Sommer (Lutz Blochberger), der Leiter des Seminars, der dem Mordopfer eine fünfstellige Summe schuldete, hinter der Tat? Als dann Hanne Wegener plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheint, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung, die Carl Sievers in Lebensgefahr bringt.Unter der Regie von Berno Kürten spielen in weiteren Rollen Victoria Trauttmansdorff, Stephan A. Tölle, Anna Herrmann, Lisa Marie Janke und andere. Das Drehbauch schrieben Jan Hinter und Stefan Cantz.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nordnordmordFür akkreditierte Journalisten steht der Film im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung."Nord Nord Mord" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/nord-nord-mordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5041369