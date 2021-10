Schon in wenigen Jahren sollen Quantencomputer in großen Stückzahlen im Einsatz sein und dabei helfen, einige der komplexesten Forschungsfragen zu lösen. Das Rennen um die Technologieführerschaft ist in vollem Gange. Neben mächtigen Konzernen wie Alphabet (WKN: A14Y6H) und IBM (WKN: 851399) wollen auch universitäre Spin-offs und von Wagniskapitalgebern geförderte Start-ups wie IonQ (WKN: A3C4QT) und Rigetti ein gewichtiges Wort mitreden. Rigetti hat kürzlich bekannt gegeben, dass es über die Fusion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...