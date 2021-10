Pressemitteilung der TERRAGON AG:

TERRAGON und AGAPLESION stellen neue Premiummarke für Service-Wohnen vor: "VILVIF - Zuhause voller Möglichkeiten"

- Größter christlicher Gesundheitskonzern und führender Entwickler von Servicewohnungen für Senioren wollen neue Marktstandards in der Servicequalität etablieren- Gemeinsame bundesweite Service- und Betreibergesellschaft mit hochwertigem Service für aktive und selbstbestimmte Senioren- Eröffnung des restaurierten historischen Riviera-Saals in Berlin-Grünau

Die TERRAGON AG, Marktführer in der Projektentwicklung von Servicewohnungen für Senioren in Deutschland, und die AGAPLESION gAG, der größte christliche Gesundheitskonzern Deutschlands, haben anlässlich der Eröffnung des restaurierten Riviera-Saals gestern in Berlin-Grünau ihre gemeinsame neue Servicemarke "VILVIF" vorgestellt.

