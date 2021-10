Nach dem kräftigen Kursanstieg am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag wieder etwas zurückgefallen.Paris / London - Nach dem kräftigen Kursanstieg am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag wieder etwas zurückgefallen. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag mit 0,52 Prozent im Minus bei 4077,06 Punkten, nachdem er tags zuvor noch mehr als zwei Prozent zugelegt hatte. Laut Börsianern halten sich die Anleger nunmehr zurück und warten auf den US-Arbeitsmarktbericht im weiteren...

