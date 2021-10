Während Tesla von einem Rekord zum nächsten eilt, will Daimler durch die Aufspaltung des Konzerns Werte freisetzen. In China feilt derweil Nio an seinem Comeback.Während sich VW-Chef Herbert Diess, Daimler-CEO Ola Källenius und BMW-Vorstand Oliver Zipse die Köpfe darüber zermartern, wie sie mit ihrem Team die Lieferkettenprobleme am besten in den Griff bekommen könnten, scheint Elon Musk davon nahezu unbeeindruckt.Mit einer Leichtigkeit fährt Trendsetter Tesla einen Rekord nach dem anderen ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...