An den Strombörsen steigen die Preise momentan in ungeahnte Höhen. Ein wesentlicher Grund sind die stark gestiegenen Kosten für Erdgas, aber auch der zu zögerliche Ausbau von Photovoltaik und Windkraft spielt eine entscheidende Rolle. Eine Beruhigung der Situation scheint nicht in Sicht - dafür werden Stimmen für eine Laufzeitverlängerung der AKW lauter.Noch haben die Übertragungsnetzbetreiber den Marktwert Solar für September nicht veröffentlicht. Doch nach dem Allzeit-Hoch von 7,681 Cent pro Kilowattstunde im August ist auch im September mit mindestens ähnlichen Werten zu rechnen. Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...